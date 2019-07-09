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المنجي الحرباوي: لولا حافظ السبسي لانتهى نداء تونس والمغرر بهم مرحب بهم في الحزب مرة اخرى

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - قال النائب عن نداء تونس المنجي الحرباوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه لولا حافظ قائد السبسي لانتهى النداء تماما.
وأوضح الحرباوي ان حافظ قائد السبسي اصبح قياديا محوريا في النداء والقضاء انصفه في مواجهة الشقوق التي حاولت إضعاف الحزب.
وتابع المنجي الحرباوي " رغم ما حصل مستعدون لقبول عودة المغرر بهم من القيادات المنشقة.





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185396

Bannour  (Tunisia)  |Mardi 09 Juillet 2019 à 09h 40m |           
أفهم من هذا التصريح أن النداء لم ينتهي بعد ,أم أن هذا التصريح قدييييم



Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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