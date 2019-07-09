Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - قال النائب عن نداء تونس المنجي الحرباوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه لولا حافظ قائد السبسي لانتهى النداء تماما.
وأوضح الحرباوي ان حافظ قائد السبسي اصبح قياديا محوريا في النداء والقضاء انصفه في مواجهة الشقوق التي حاولت إضعاف الحزب.
وتابع المنجي الحرباوي " رغم ما حصل مستعدون لقبول عودة المغرر بهم من القيادات المنشقة.
وأوضح الحرباوي ان حافظ قائد السبسي اصبح قياديا محوريا في النداء والقضاء انصفه في مواجهة الشقوق التي حاولت إضعاف الحزب.
وتابع المنجي الحرباوي " رغم ما حصل مستعدون لقبول عودة المغرر بهم من القيادات المنشقة.
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Par:bannour (Tunisia )
Sur: المنجي الحرباوي: لولا حافظ السبسي لانتهى نداء تونس والمغرر بهم مرحب بهم في الحزب مرة اخرى