Lundi 08 Juillet 2019



باب نات

- قال رئيس الحركة الديمقراطية احمد نجيب الشابي في حوار على قناة حنبعل انه لن يكون العصفور النادر لحركة النهضة.واضاف نجيب الشابي "حركة النهضة تفكر في كل العصافير إلا في عصفور نجيب الشابي.واشار نجيب الشابي ان العلاقة بينه وبين حركة النهضة منذ 2011 كانت علاقة تنافس ومعارضة فقط متابعا " لا النهضة تفكر في ترشيحي ولا انا اريد دعمها...