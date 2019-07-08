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نجيب الشابي: حركة النهضة تفكر في كل العصافير إلا في عصفور نجيب الشابي

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - قال رئيس الحركة الديمقراطية احمد نجيب الشابي في حوار على قناة حنبعل انه لن يكون العصفور النادر لحركة النهضة.
واضاف نجيب الشابي "حركة النهضة تفكر في كل العصافير إلا في عصفور نجيب الشابي.
واشار نجيب الشابي ان العلاقة بينه وبين حركة النهضة منذ 2011 كانت علاقة تنافس ومعارضة فقط متابعا " لا النهضة تفكر في ترشيحي ولا انا اريد دعمها...



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 185337

Aziz1  (Tunisia)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 10h 44m |           
Çà me rappelle une fable de lafontaine : Le corbeau et renard. hahhahahah

Aziz75  (France)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 10h 41m |           
لو كانت عندك شيئ من الكرامة و المبادئ ،إ فض إذا رشحت النهضة.كفاكم من الكذب و النفاق.شيئ ما من الرجولة و أترك جانبا الطمع في منصب ما.

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 10h 28m |           
النهضة تبحث عن عصفور وليس عن غراب او بومة

Lazaro  (Tunisia)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 10h 22m |           
Et si demain tu sera le président il vont t arroser pour devenir Bejib le saint . Dommage nejib tu perd tes pédales et plus grave tu perd un sacré. principe "l'autonomie et la souveraineté de notre pays '



Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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