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لطفي العماري : روني الطرابلسي الوزير الوحيد إلي ما أقسمش على القرآن ويخدم بقلب ورب

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - علّق الاعلامي لطفي العماري على أداء وزير السياحة روني الطرابلسي.
وقال لطفي العماري على قناة الحوار التونسي أن روني الطرابلسي الوزير الوحيد إلي ما أقسمش على القرآن ويخدم بقلب ورب ، مضيفا " هذا يلخص كل شيء".





  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 185298

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 11h 59m |           
واين كتب في القرآن ان حسن الاعمال لمن يقسم بالقرآن ؟
هذا فهم الجاهل

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 11h 50m |           
....وما يفعل خامي الحراميييييييييييييييييييييييييييييييييييين

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وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(123)سورة الأنعام

👎😡🗣🔥💰🔥😡💰 🗣🔥





Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo
    20:00: Algérie - Guinée
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
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- - - - -


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