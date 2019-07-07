لطفي العماري : روني الطرابلسي الوزير الوحيد إلي ما أقسمش على القرآن ويخدم بقلب ورب

Dimanche 07 Juillet 2019



باب نات

- علّق الاعلامي لطفي العماري على أداء وزير السياحة روني الطرابلسي.وقال لطفي العماري على قناة الحوار التونسي أن روني الطرابلسي الوزير الوحيد إلي ما أقسمش على القرآن ويخدم بقلب ورب ، مضيفا " هذا يلخص كل شيء".