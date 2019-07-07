لطفي العماري : روني الطرابلسي الوزير الوحيد إلي ما أقسمش على القرآن ويخدم بقلب ورب

Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - علّق الاعلامي لطفي العماري على أداء وزير السياحة روني الطرابلسي.
وقال لطفي العماري على قناة الحوار التونسي أن روني الطرابلسي الوزير الوحيد إلي ما أقسمش على القرآن ويخدم بقلب ورب ، مضيفا " هذا يلخص كل شيء".
وقال لطفي العماري على قناة الحوار التونسي أن روني الطرابلسي الوزير الوحيد إلي ما أقسمش على القرآن ويخدم بقلب ورب ، مضيفا " هذا يلخص كل شيء".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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