Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - تداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيسة الحزب الحر الديمقراطي عبير موسي و هي في حالة هيستيرية بعد منعها من تدشين مقر حزبها في منطقة بومرداس في ولاية المهدية ،و سخر النشطاء من طلب عبير موسي التي ألحت على تحرير شكاية ضد الشخص "اللي لابس مريول أزرق" و الذي قام حسب أدعائها بتأليب رواد المقهى المجاور للمقر ضدها.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: فيديو اليوم : بعد طردها من المهدية ،عبير موسي تدعو إلى تحرير شكاية ضد ''اللّي لابس مريول أزرق''