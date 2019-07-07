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فيديو اليوم : بعد طردها من المهدية ،عبير موسي تدعو إلى تحرير شكاية ضد ''اللّي لابس مريول أزرق''

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - تداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيسة الحزب الحر الديمقراطي عبير موسي و هي في حالة هيستيرية بعد منعها من تدشين مقر حزبها في منطقة بومرداس في ولاية المهدية ،و سخر النشطاء من طلب عبير موسي التي ألحت على تحرير شكاية ضد الشخص "اللي لابس مريول أزرق" و الذي قام حسب أدعائها بتأليب رواد المقهى المجاور للمقر ضدها.





  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 185293

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 10h 43m |           
صحيح أن الديمقراطية في تونس في خطواتها الأولى ولكن علينا بمزيد التدرب على تحمل المختلف وأكيد أن عبير هي صوت المخلوع بلا منازع لكن الحقيقة أن لها أنصارا وراء فتح مقر لحزبها في المهدية بل انها تحتل المرتبة الثالثة في سبر الآراء على موقع باب نت بعد النهضة والتيار الديمقراطي .ثم لا ننسى أن المدينة النموذجية التي أسسها الرسول عليه الصلاة والسلام والتي وقع الانقلاب عليها من بعده كانت
مثالا للتنوع والاختلاف لما يشابه أرقى الديمقراطيات في عصرنا الحديث .

Lechef  ()  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 10h 32m |           
Dommage , ce manque de démocratie dont une minorité essaie de perturber les meetings des partis concurrents supposés farouches !!!

RESA67  (France)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 10h 21m |           
C’est ça votre concept de la démocratie chefs Nahdhaouis. Vous prétendez être démocrates mais vous êtes pire que Ben Ali vis à vis de ceux qui ne pensent pas comme vous!

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 09h 53m |           
ملا حالة فيها ...
هذه رئيسة حزب ؟؟؟
يمكن رئيسة عصابة



Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo
    20:00: Algérie - Guinée
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
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- - - - -


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