Radio Babnet Tunisie On Air: Instrumental Oriental - Ya Kalbi Ya Khali  

القلوب صافية بين لطفي العبدلي وميغالو بعد الكشف عن تلاعب في إرسالية خاصّة

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - أعلن لطفي العبدلي أنه تصالح مع وسيم ‘ميغالو’ بعد سوء التفاهم الذي جد بينهما مؤخرا.
وقال العبدلي في فيديو نشره على صفحته بانستغرام إن ميغالو أوضح له حقيقة ما حصل بخصوص الرسالة الخاصة بينه وبين بوبكر بن عكاشة التي سربها الاول الى سامي الفهري محذرا اياه من السجن لخمس سنوات , فما كان من الفهري الا ان نشرها لتثير جدلا واستنكارا واسعا بين التونسيين.
وتابع العبدلي أنه اقتنع بالتوضيحات التي قدمها له ميغالو الذي ظهر رفقته في الفيديو، وأكدا أن "القلوب صافية " وأن ميغالو تعرض إلى "عملية تلاعب" من قبل أطراف معينة.



  
  
     
  
rtt-403d9ccd8337a573009536782d58a387-2019-07-06 08:46:22






1 de 1 commentaires pour l'article 185252

Devil  (France)  |Samedi 06 Juillet 2019 à 08h 55m |           
Métier ingrat est celui d'artiste en Tunisie...



Special can 201
    17:00: Nigeria - Cameroun
    20:00: Egypte - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

السبت 06 جويلية 2019 | 3 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:16 12:31 05:05 03:11
31°
 35° % 40 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
35°-2639°-2841°-3044°-3246°-27
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (5 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juill)   1377,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562404843|185252 5578|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires