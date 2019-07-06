القلوب صافية بين لطفي العبدلي وميغالو بعد الكشف عن تلاعب في إرسالية خاصّة

Samedi 06 Juillet 2019



باب نات

- أعلن لطفي العبدلي أنه تصالح مع وسيم ‘ميغالو’ بعد سوء التفاهم الذي جد بينهما مؤخرا.وقال العبدلي في فيديو نشره على صفحته بانستغرام إن ميغالو أوضح له حقيقة ما حصل بخصوص الرسالة الخاصة بينه وبين بوبكر بن عكاشة التي سربها الاول الى سامي الفهري محذرا اياه من السجن لخمس سنوات , فما كان من الفهري الا ان نشرها لتثير جدلا واستنكارا واسعا بين التونسيين.وتابع العبدلي أنه اقتنع بالتوضيحات التي قدمها له ميغالو الذي ظهر رفقته في الفيديو، وأكدا أن "القلوب صافية " وأن ميغالو تعرض إلى "عملية تلاعب" من قبل أطراف معينة.