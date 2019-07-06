Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - قال الناشط السياسي برهان بسيس في مداخلة على قناة التاسعة ان منع النقاب في المؤسسات العمومية قرار شجاع اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
واضاف برهان بسيس " رئيس الحكومة اتخذ القرار لاسباب امنية بحتة بعد العملية الانتحارية التي نفذها شخص يرتدي النقاب مؤخرا مضيفا " صحف عالمية اثنت على القرار التونسي.
وتابع برهان بسيس " هنالك من طالب الشاهد بمنع النقاب في الفضاء العام ولكن هذا الامر ليس من صلاحياته بل من صلاحيات البرلمان متابعا " يجب ان يكون خيار منع النقاب خيارا مجتمعيا وليس نابعا من مخاطر امنية.
واضاف برهان بسيس " رئيس الحكومة اتخذ القرار لاسباب امنية بحتة بعد العملية الانتحارية التي نفذها شخص يرتدي النقاب مؤخرا مضيفا " صحف عالمية اثنت على القرار التونسي.
وتابع برهان بسيس " هنالك من طالب الشاهد بمنع النقاب في الفضاء العام ولكن هذا الامر ليس من صلاحياته بل من صلاحيات البرلمان متابعا " يجب ان يكون خيار منع النقاب خيارا مجتمعيا وليس نابعا من مخاطر امنية.
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Par:karimyousef (France )
Sur: برهان بسيس: الشاهد كان شجاعا بمنع النقاب في المؤسسات العمومية والكرة في البرلمان لمنعه تماما