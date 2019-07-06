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برهان بسيس: الشاهد كان شجاعا بمنع النقاب في المؤسسات العمومية والكرة في البرلمان لمنعه تماما

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - قال الناشط السياسي برهان بسيس في مداخلة على قناة التاسعة ان منع النقاب في المؤسسات العمومية قرار شجاع اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
واضاف برهان بسيس " رئيس الحكومة اتخذ القرار لاسباب امنية بحتة بعد العملية الانتحارية التي نفذها شخص يرتدي النقاب مؤخرا مضيفا " صحف عالمية اثنت على القرار التونسي.
وتابع برهان بسيس " هنالك من طالب الشاهد بمنع النقاب في الفضاء العام ولكن هذا الامر ليس من صلاحياته بل من صلاحيات البرلمان متابعا " يجب ان يكون خيار منع النقاب خيارا مجتمعيا وليس نابعا من مخاطر امنية.



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 185251

Karimyousef  (France)  |Samedi 06 Juillet 2019 à 09h 44m |           
Le niquab a sali l'image de l'islam et porté préjudice aux musulmans.nos mères et nos grands mères ne l'ont jamais porté.
En plus,c'est quoi cet habit qui en vérité est porté par des individus qui cherchent plus a attirer l'attention qu'autres choses.il est temps de l'interdire .ce n'est pas de la liberté c'est de la provocation.les femmes portant le niquab et les Femen sont les deux facettes de la même pièce.

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 06 Juillet 2019 à 09h 31m |           
وماذا سترتدي لو منع النقاب او الفساري ؟
انت اخطر من النقاب او السفساري، منع استدعائك عند الاعلام احق من النقاب.

Ajanoub  (France)  |Samedi 06 Juillet 2019 à 09h 01m |           
...الشجعان يعرفو بعاضهم

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 06 Juillet 2019 à 08h 49m |           
باب نت
ربي يهديكم تفرضو علينا هالمنافق من الازلام والفر حبس؟؟؟؟؟؟؟



Special can 201
    17:00: Nigeria - Cameroun
    20:00: Egypte - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
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