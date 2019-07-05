Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - قال الناشط السياسي عمر صحابو في حوار عبر قناة تونسنا ان اماراتيا لم يحدد هويته حذره من استهداف الامارات لتونس قائلا " الاماراتيون ينظرون بعين الريبة تجاه التجربة الديمقراطية التونسية.
وأضاف عمر صحابو " لن اخاف من الإمارات وساكشف تصريحات هذا الشخص الاماراتي الذي اكد بان ابوظبي ترى في تونس اكبر تهديد لها وانه يجب القضاء على الديمقراطية فيها بكل الوسائل.
وتابع عمر صحابو " هذا الشخص اخبرني ان الامارات تعيش رغد العيش وان المشكلة الوحيدة هي التعددية السياسية التي بدات تونس في نشرها.
وأضاف عمر صحابو " لن اخاف من الإمارات وساكشف تصريحات هذا الشخص الاماراتي الذي اكد بان ابوظبي ترى في تونس اكبر تهديد لها وانه يجب القضاء على الديمقراطية فيها بكل الوسائل.
وتابع عمر صحابو " هذا الشخص اخبرني ان الامارات تعيش رغد العيش وان المشكلة الوحيدة هي التعددية السياسية التي بدات تونس في نشرها.
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Par:karimyousef (France )
Sur: عمر صحابو يكشف: اماراتي حذرني بان بلاده تريد التخلص من التجربة الديمقراطية التونسية باية وسيلة