عمر صحابو يكشف: اماراتي حذرني بان بلاده تريد التخلص من التجربة الديمقراطية التونسية باية وسيلة

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي عمر صحابو في حوار عبر قناة تونسنا ان اماراتيا لم يحدد هويته حذره من استهداف الامارات لتونس قائلا " الاماراتيون ينظرون بعين الريبة تجاه التجربة الديمقراطية التونسية.وأضاف عمر صحابو " لن اخاف من الإمارات وساكشف تصريحات هذا الشخص الاماراتي الذي اكد بان ابوظبي ترى في تونس اكبر تهديد لها وانه يجب القضاء على الديمقراطية فيها بكل الوسائل.وتابع عمر صحابو " هذا الشخص اخبرني ان الامارات تعيش رغد العيش وان المشكلة الوحيدة هي التعددية السياسية التي بدات تونس في نشرها.