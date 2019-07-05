منذر بالحاج علي يتّهم الشاهد والغنوشي بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات الرئيس السّبسي ويدعو النيابة العسكرية للتدخل

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

- اتّهم الخميس 4 جويلية النائب منذر بالحاج علي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمحاولة السطو على الدولة والحكم.وخلال استضافته في برنامج تونس اليوم على الحوار التونسي، أرجع بالحاج علي هذه المحاولة للخوف من نتائج الانتخابات خاصة بعد سبر الآراء.ووصف بالحاج علي ما حصل بالمحاولة الخطيرة للسطو على صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة باعتبارها احدى صفات رئيس الجمهورية داعيا النيابة العسكرية لفتح تحقيق في الغرض.