مريم منوّر : الدايمي والد يتخبّط بما له من امكانيات وبوغلاب متخلّف يتلذّذ بالمعطيات الشخصية

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

- عبّرت الخميس 4 جويلية، رئيسة الحزب التونسي مريم منوّر عن تعاطفها مع النائب عماد الدايمي على خلفية تصريحاته في قناة التاسعة بخصوص طلب الدايمي تمكينه من مسكن اجتماعي بباريس.وقالت "لا حرج على موظف سامي قام بإيداع طلب مسكن اجتماعي طالما موارده لا تتجاوز السقف المسموح به لوثيقة التي سربت على انها فضيحة، بداية حجة على اكتفائه بموارده الخاصة، و قصة حزينة لأب ظلمت تونس ابنه بخطأ طبي تجعلني اتعاطف رغما عني".ولاحظت أن الدايمي لم يتدخّل مع المصالح التونسية لإيواء ابنه و معالجته في الخارج رغم انها ملزمة بكفالته.وعلّقت على الدايمي وبوغلاب بالقول "قصة حزينة لوالد يتخبط بما له من امكانيات و متخلف منتسب للصحافة يتلذذ بهكذا معطيات شخصية".