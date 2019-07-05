هاجر بالشيخ احمد: حسن العمري وراء نشر إشاعة وفاة الرئيس في البرلمان

Vendredi 05 Juillet 2019



باب نات

- اتهمت النائبة هاجر بالشيخ احمد في مداخلة على قناة التاسعة النائب عن نداء تونس حسن العمري بالوقوف وراء اشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مكتب المجلس.واضافت النائبة هاجر بالشيخ احمد " النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي كانت موجودة حينها وتستطيعون التاكد من المعلومة.وتابعت النائبة " هنالك محاولات لاتهامنا بالتورط في انقلاب والحديث عن بطولات وهمية.