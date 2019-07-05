هاجر بالشيخ احمد: حسن العمري وراء نشر إشاعة وفاة الرئيس في البرلمان

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - اتهمت النائبة هاجر بالشيخ احمد في مداخلة على قناة التاسعة النائب عن نداء تونس حسن العمري بالوقوف وراء اشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مكتب المجلس.
واضافت النائبة هاجر بالشيخ احمد " النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي كانت موجودة حينها وتستطيعون التاكد من المعلومة.
وتابعت النائبة " هنالك محاولات لاتهامنا بالتورط في انقلاب والحديث عن بطولات وهمية.
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واضافت النائبة هاجر بالشيخ احمد " النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي كانت موجودة حينها وتستطيعون التاكد من المعلومة.
وتابعت النائبة " هنالك محاولات لاتهامنا بالتورط في انقلاب والحديث عن بطولات وهمية.
اقرأ أيضا: شاب مغربي يبتز نائب تونسي تم تصويره بالفيديو سرا في وضع فاضح
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Par:bannour (Tunisia )
Sur: الدايمي للطبوبي: سنطلب من الاتحاد نزع الأمانة العامة منك وسنواصل القضاء على التبوريب النقابي