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هاجر بالشيخ احمد: حسن العمري وراء نشر إشاعة وفاة الرئيس في البرلمان

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - اتهمت النائبة هاجر بالشيخ احمد في مداخلة على قناة التاسعة النائب عن نداء تونس حسن العمري بالوقوف وراء اشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مكتب المجلس.

واضافت النائبة هاجر بالشيخ احمد " النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي كانت موجودة حينها وتستطيعون التاكد من المعلومة.
وتابعت النائبة " هنالك محاولات لاتهامنا بالتورط في انقلاب والحديث عن بطولات وهمية.


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1 de 1 commentaires pour l'article 185186

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 05 Juillet 2019 à 08h 39m |           
اذن حزب الرئيس شق الحمامات هو من أشاع خبر وفاته .نتمنى أن يحال هذا الملف الى القضاء ومحاكمة كل من يثبت البحث والتحقيق تورطه .



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Groupe B
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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