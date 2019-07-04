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البحيري يتعهّد بحضور كامل كتلة حركة النهضة في جلسة إرساء المحكمة الدستورية و يقطع وعدا للشعب التونسي

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "البلاد اليوم" على امواج الإذاعة الوطنية إلتزم النائب نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بحضور كامل نواب كتلة حركة النهضة في جلسة إرساء المحكمة الدستورية الأسبوع القادم داعيا كل نواب الكتل الأخرى إلى تحمل مسؤوليتهم و الحضور خلال الجلسة المذكورة قائلا "احنا نوابنا نجيبوهم حتى من السبيطارات " لتحمل المسؤولية التاريخية.





  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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