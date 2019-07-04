البحيري يتعهّد بحضور كامل كتلة حركة النهضة في جلسة إرساء المحكمة الدستورية و يقطع وعدا للشعب التونسي

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "البلاد اليوم" على امواج الإذاعة الوطنية إلتزم النائب نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بحضور كامل نواب كتلة حركة النهضة في جلسة إرساء المحكمة الدستورية الأسبوع القادم داعيا كل نواب الكتل الأخرى إلى تحمل مسؤوليتهم و الحضور خلال الجلسة المذكورة قائلا "احنا نوابنا نجيبوهم حتى من السبيطارات " لتحمل المسؤولية التاريخية.