البحيري يتعهّد بحضور كامل كتلة حركة النهضة في جلسة إرساء المحكمة الدستورية و يقطع وعدا للشعب التونسي

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "البلاد اليوم" على امواج الإذاعة الوطنية إلتزم النائب نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بحضور كامل نواب كتلة حركة النهضة في جلسة إرساء المحكمة الدستورية الأسبوع القادم داعيا كل نواب الكتل الأخرى إلى تحمل مسؤوليتهم و الحضور خلال الجلسة المذكورة قائلا "احنا نوابنا نجيبوهم حتى من السبيطارات " لتحمل المسؤولية التاريخية.
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|Groupe F
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|P
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|2
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|3
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|2
|-4
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
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Par:portugal (Portugal )
Sur: عضو بحركة النهضة يدلي بشهادة مؤثرة حول تعرضه للتعذيب بمقر امن الدولة وقضائه ل17 سنة سجنا في السجون التونسة