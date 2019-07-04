فيديو اليوم: شاحنات تحمل مواد خطرة تفرغ حمولتها في وادي مليان

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورا لشاحنات وهي تقوم بإفراغ حمولتها في وادي مليان في تجاوز للقوانين.واظهرت المشاهد ان الشاحنات تحمل لافتة حمراء التي تشير الى ان الحمولة لمواد خطرة.وقام سائقوا الشاحنات برمي الحمولة في المياه ما سيسبب حالة من التلوث.