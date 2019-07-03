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الاستقالات تعصف بحزب عبير موسي إ

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - قدم الأربعاء 3 جويلية أعضاء مكتب الحزب الدستوري الحر بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين إستقالة جماعية من الحزب وذلك بسبب ما إعتبروه تهميشا ممنهجنا من قيادة الحزب المذكور.
وأفاد الكاتب العام المحلي الأزهر الغزلاني أنه من تاريخ تقديم هذه الإستقالة الجماعية لم تعد تربطهم أي صلة بهذا الحزب.




  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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