صورة اليوم: الحارس فاروق بن مصطفى ينشر صورته مع العلم التركي عوض التونسي

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - أثارت صورة نشرها حارس المنتخب الوطني لكرة القدم فاروق بن مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" جدلا كبيرا لدى التونسيين خاصة بعد مردود المنتخب الوطني أمس في المباراة التي جمعته بنظيره الموريتاني على الرغم من ترشحه إلى الثمن النهائي .
و نشر بن مصطفى صورة له و في الخلفية صورة علم تركيا عوض العلم التونسي و يبدو ان حارس المنتخب لم ينتبه إلى الخطأ الذي اعتبره الكثيرون أنه غير مقبول خاصة في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد.
و تمكن المنتخب التونسي من الترشح إلى الدور الثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا و ذلك بعد تعادله سلبيا مع نظيره الموريتاني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة .
و نشر بن مصطفى صورة له و في الخلفية صورة علم تركيا عوض العلم التونسي و يبدو ان حارس المنتخب لم ينتبه إلى الخطأ الذي اعتبره الكثيرون أنه غير مقبول خاصة في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد.
و تمكن المنتخب التونسي من الترشح إلى الدور الثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا و ذلك بعد تعادله سلبيا مع نظيره الموريتاني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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