صورة اليوم : مكافحة الارهاب بحضور الجمهور !!

Mercredi 03 Juillet 2019



باب نات

- حققت ليلة الثلاثاء 2 جويلية، السلطات الأمنية انتصارا جديدا على الارهاب بعد القضاء على العنصر الارهابي المفتش عنه أيمن السميري اثر محاصرته على مستوى محطة الميترو بحي الانطلاقة.وكان هذا الانتصار بحضور "الجمهور" حيث تجمّع عدد كبير من المواطنين في مكان العملية الأمنية مساندة للأمنيين وفي رسالة واضحة بأنه لا خوف من الارهاب والارهابيين.