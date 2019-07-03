Radio Babnet Tunisie On Air: Lotfi Bouchnak - Hasssibouna  

صورة اليوم : مكافحة الارهاب بحضور الجمهور !!

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - حققت ليلة الثلاثاء 2 جويلية، السلطات الأمنية انتصارا جديدا على الارهاب بعد القضاء على العنصر الارهابي المفتش عنه أيمن السميري اثر محاصرته على مستوى محطة الميترو بحي الانطلاقة.

وكان هذا الانتصار بحضور "الجمهور" حيث تجمّع عدد كبير من المواطنين في مكان العملية الأمنية مساندة للأمنيين وفي رسالة واضحة بأنه لا خوف من الارهاب والارهابيين.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185059

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 03 Juillet 2019 à 08h 58m |           
لا يمكن للارهاب أن يحقق أي نجاح في تونس لأن شعبها لن يكون حاضنة للارهاب وللارهابيين لذلك هم اما في الجبال أو أماكن مهجورة بعيدا عن كل التونسيين .مع بعض الاستثناءات .



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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