حبيب خضر: يمكن لرئيس الجمهورية تفويض صلاحياته ليوسف الشاهد إذا ظل غير قادر على ممارسة مهامه

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - قال النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر الاثنين 1 جويلية أنه يمكن لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن يفعل أحكام الفصل 83 من الدستور ويفوض لرئيس الحكومة إذا ظل غير قادر على القيام بمهامه.
وأضاف حبيب خضر في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " إذا تعافى رئيس الجمهورية في فترة وجيزة وبات قادرا على القيام بمهامه، وهذا ما نرجوه، تجاوزنا الإشكالات".
واشار خضر إلى أنه لا شيء يمنع من أن يكون التفويض منحصرا في بعض المسائل الملحة كختم القوانين وإصدار الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين وتمديد حالة الطوارئ. وأن مدته يمكن ان تكون أقل من ثلاثين يوما.
ويقول الفصل 83 من الدستور” لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة".
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
وأضاف حبيب خضر في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " إذا تعافى رئيس الجمهورية في فترة وجيزة وبات قادرا على القيام بمهامه، وهذا ما نرجوه، تجاوزنا الإشكالات".
واشار خضر إلى أنه لا شيء يمنع من أن يكون التفويض منحصرا في بعض المسائل الملحة كختم القوانين وإصدار الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين وتمديد حالة الطوارئ. وأن مدته يمكن ان تكون أقل من ثلاثين يوما.
ويقول الفصل 83 من الدستور” لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة".
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قناة الحوار التونسي بالقوة العامة