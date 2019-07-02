Radio Babnet Tunisie On Air: Yosra Mahnouch - Kawini  

حبيب خضر: يمكن لرئيس الجمهورية تفويض صلاحياته ليوسف الشاهد إذا ظل غير قادر على ممارسة مهامه

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - قال النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر الاثنين 1 جويلية أنه يمكن لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن يفعل أحكام الفصل 83 من الدستور ويفوض لرئيس الحكومة إذا ظل غير قادر على القيام بمهامه.
وأضاف حبيب خضر في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " إذا تعافى رئيس الجمهورية في فترة وجيزة وبات قادرا على القيام بمهامه، وهذا ما نرجوه، تجاوزنا الإشكالات".
واشار خضر إلى أنه لا شيء يمنع من أن يكون التفويض منحصرا في بعض المسائل الملحة كختم القوانين وإصدار الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين وتمديد حالة الطوارئ. وأن مدته يمكن ان تكون أقل من ثلاثين يوما.
ويقول الفصل 83 من الدستور” لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة".

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.


  
  
     
  
rtt-1936a31e28e1d1d01ec4113abb22e100-2019-07-02 11:24:21






0 de 0 commentaires pour l'article 185010



Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 02 جويلية 2019 | 28 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:03 03:08
34°
 38° % 20 :الرطــوبة
تونــس 26°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
38°-2639°-2840°-2837°-2541°-27
  • Avoirs en devises
    13024,9

  • (1 juill)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27301 DT        1$ =2,87443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juill)   233,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562069685|185010 1521|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires