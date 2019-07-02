نبيل القروي يبرّر تهربه من دفع الضرائب: كنت نشري في المسلسل ب 3 ملاين توا ولا ب 10 ملاين

Mardi 02 Juillet 2019



باب نات

- اعترف الاثنين 1 جويلية، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على قناته الخاصة نسمة أن لديه قضية في المحاكم التونسية بسبب التهرّب الضريبي.وقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية " عندي قضية تهرب من الضرائب خاطر كنت نشري في المسلسل ب 3 ملاين توا ولا ب 10 ملاين".وتابع نبيل القروي " تعبنا من انحدرا قيمة الدينار وتراجع مداخيل الاشهار ولذلك لم أدفع المتخلد بذمتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".