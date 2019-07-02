Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - اعترف الاثنين 1 جويلية، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على قناته الخاصة نسمة أن لديه قضية في المحاكم التونسية بسبب التهرّب الضريبي.
وقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية " عندي قضية تهرب من الضرائب خاطر كنت نشري في المسلسل ب 3 ملاين توا ولا ب 10 ملاين".
وتابع نبيل القروي " تعبنا من انحدرا قيمة الدينار وتراجع مداخيل الاشهار ولذلك لم أدفع المتخلد بذمتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية " عندي قضية تهرب من الضرائب خاطر كنت نشري في المسلسل ب 3 ملاين توا ولا ب 10 ملاين".
وتابع نبيل القروي " تعبنا من انحدرا قيمة الدينار وتراجع مداخيل الاشهار ولذلك لم أدفع المتخلد بذمتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
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Par:mongi (Tunisia )
Sur: نبيل القروي يبرّر تهربه من دفع الضرائب: كنت نشري في المسلسل ب 3 ملاين توا ولا ب 10 ملاين