سمير عبد الله يخادع نفسه ومتابعيه بنشر صورة مفبركة قال أنها من داخل غرفة رئيس الجمهورية بالمستشفى

Lundi 01 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر المحامي و عضو المجلس الوطني في حركة تحيا تونس صورة للمستشارة في قصر قرطاج سعيدة قراش و الطبيب الشخصي للباجي قايد السبسي قال أنها من غرفة رئيس الجمهورية بالمستشفى العسكري معلقا "صورة تشرح الصدر " ليتبين بعدها أن الصورة قديمة و كانت في إطار زيارة قامت بها قراش و الطبيب الخاص لرئيس الجمهورية للشاعر الراحل الصغير اولاد أحمدالمحامي سمير عبد الله قام بحذف التدوينة و الصورة بعد أن أنهالت عليه التعاليق الساخرة