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سمير عبد الله يخادع نفسه ومتابعيه بنشر صورة مفبركة قال أنها من داخل غرفة رئيس الجمهورية بالمستشفى

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر المحامي و عضو المجلس الوطني في حركة تحيا تونس صورة للمستشارة في قصر قرطاج سعيدة قراش و الطبيب الشخصي للباجي قايد السبسي قال أنها من غرفة رئيس الجمهورية بالمستشفى العسكري معلقا "صورة تشرح الصدر " ليتبين بعدها أن الصورة قديمة و كانت في إطار زيارة قامت بها قراش و الطبيب الخاص لرئيس الجمهورية للشاعر الراحل الصغير اولاد أحمد
المحامي سمير عبد الله قام بحذف التدوينة و الصورة بعد أن أنهالت عليه التعاليق الساخرة





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184980

Citoyenlibre  (France)  |Lundi 01 Juillet 2019 à 19h 50m |           
Les deux mécanismes électriques au mue ne sont pas identiques sur les deux photos !!!!!



Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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