سمير عبد الله يخادع نفسه ومتابعيه بنشر صورة مفبركة قال أنها من داخل غرفة رئيس الجمهورية بالمستشفى

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر المحامي و عضو المجلس الوطني في حركة تحيا تونس صورة للمستشارة في قصر قرطاج سعيدة قراش و الطبيب الشخصي للباجي قايد السبسي قال أنها من غرفة رئيس الجمهورية بالمستشفى العسكري معلقا "صورة تشرح الصدر " ليتبين بعدها أن الصورة قديمة و كانت في إطار زيارة قامت بها قراش و الطبيب الخاص لرئيس الجمهورية للشاعر الراحل الصغير اولاد أحمد
المحامي سمير عبد الله قام بحذف التدوينة و الصورة بعد أن أنهالت عليه التعاليق الساخرة
المحامي سمير عبد الله قام بحذف التدوينة و الصورة بعد أن أنهالت عليه التعاليق الساخرة
1 de 1 commentaires pour l'article 184980
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
31°
|29°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|30°-24
|36°-25
|38°-27
|41°-28
|40°-28
Follow @babnet_Tunisie
(138 032) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 772) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 539) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 624) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 72 673) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 69 741) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 67 698) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 760) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 831) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 592) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 330) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 529) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 637) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 458) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 074) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 056) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 293) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 147) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 40 139) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 652) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:raisonnable (Tunisia )
Sur: اتّهمه لعماري بالتخطيط ل ''إنقلاب'' ,عبد الفتاح مورو يردّ : لديّ مايثبت إتصالي بمحمد الناصر 3 مرات صباح الخميس وظهره