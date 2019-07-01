لطفي العبدلي: وسيم ميقالو قوّاد وصبّاب

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - اندلعت حرب كلامية على موقع التواصل الاجتماعي انستعرام و بين كل من الممثل الكوميدي وسيم الحريصي (ميقالو) و الممثل لطفي العبدلي بسبب صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري. وانطلق الخلاف بينهما بعد اتهام العبدلي لميغالو بـ"القوادة والصبة" تعليقا على الارسالية القصيرة التي وصلت هذا الاخير من الصحفي بوبكر بن عكاشة و الذي هدد فيها الفهري بالسجن لمدة 5 سنوات.
رد ميغالو بدوره على هذا الاتهام مستهزءا من العبدلي يؤكد فيها أن خير اعلام سامي الفهري بمحتوى الارسالية التي وصلته احتراما لصداقتهما وليس بغاية الوشاية.
وقال لطفي العبدلي في قيديو موجها لميغالو " انت خنت قناة التاسعة والقائمين عليها واليوم تتحدث عن "الخيانة والرجولية" عندما تحولت الى قناة الحوار التونسي.
وعرض لطفي العبدلي على وسيم ميغالو وسامي الفهري الحضور في برنامجه قائلا " اعرض على ميقالو و سامي الفهري العمل ككرونيكور في التاسعة".
رد ميغالو بدوره على هذا الاتهام مستهزءا من العبدلي يؤكد فيها أن خير اعلام سامي الفهري بمحتوى الارسالية التي وصلته احتراما لصداقتهما وليس بغاية الوشاية.
وقال لطفي العبدلي في قيديو موجها لميغالو " انت خنت قناة التاسعة والقائمين عليها واليوم تتحدث عن "الخيانة والرجولية" عندما تحولت الى قناة الحوار التونسي.
وعرض لطفي العبدلي على وسيم ميغالو وسامي الفهري الحضور في برنامجه قائلا " اعرض على ميقالو و سامي الفهري العمل ككرونيكور في التاسعة".
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Par:manoura (Tunisia )
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