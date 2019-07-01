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وثائقي جزائري يكشف معطيات جديدة عن مصير سفيان ونذير

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - كشف وثائقي لقناة الشروق الجزائرية تم بثه نهاية الأسبوع الماضي، يحمل عنوان "ثمن البيعة" عن مكان تصفية ودفن الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.
وحسب شهادة الداعشي "عبد الرازق ناصف " الذي سمحت قيادة الجيش باخراجه مؤقتا من السجن لتحديد تفاصيل تصفية عدد من المواطينين، فإنه تم جلب الشورابي والقطاري إلى غابة بومسافر بدرنة أين تم تصفيتهم بعد حجزهم 10 أيام باشراف عناصر ارهابية تونسية.




  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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