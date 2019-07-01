بعد أن صرح بأن قطر دمرت تونس، راشد الغنوشي للرئيس الموريتاني: استكفى بروحك

Lundi 01 Juillet 2019



باب نات

- علّق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الأحد 30 جوان على تصريحات الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته ولد عبد العزيز التي قال فيها أن دولة قطر دمرت تونس وبلدان المغرب العربي.وقال راشد الغنوشي في حوار على قناة حنبعل " الرئيس الموريتاني ليس ناطقا رسميا باسم تونس"، مضيفا " رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي هو الناطق باسم تونس".وتوجه راشد الغنوشي للرئيس الموريتاني بالقول " استكفى بروحك".وأشار راشد الغنوشي أن دولة قطر أكبر مستثمر في تونس.