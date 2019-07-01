بعد أن صرح بأن قطر دمرت تونس، راشد الغنوشي للرئيس الموريتاني: استكفى بروحك

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - علّق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الأحد 30 جوان على تصريحات الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته ولد عبد العزيز التي قال فيها أن دولة قطر دمرت تونس وبلدان المغرب العربي.
وقال راشد الغنوشي في حوار على قناة حنبعل " الرئيس الموريتاني ليس ناطقا رسميا باسم تونس"، مضيفا " رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي هو الناطق باسم تونس".
وتوجه راشد الغنوشي للرئيس الموريتاني بالقول " استكفى بروحك".
وأشار راشد الغنوشي أن دولة قطر أكبر مستثمر في تونس.
وقال راشد الغنوشي في حوار على قناة حنبعل " الرئيس الموريتاني ليس ناطقا رسميا باسم تونس"، مضيفا " رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي هو الناطق باسم تونس".
وتوجه راشد الغنوشي للرئيس الموريتاني بالقول " استكفى بروحك".
وأشار راشد الغنوشي أن دولة قطر أكبر مستثمر في تونس.
2 de 2 commentaires pour l'article 184946
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:42 طوبالشوت
- Hier 22:31 تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها حاكم دبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
32°
|35°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|35°-24
|36°-25
|38°-27
|40°-28
|40°-28
Follow @babnet_Tunisie
(138 000) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 573) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 530) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 582) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 72 475) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 748) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 66 676) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 798) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 550) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 54 223) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 50 286) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 498) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 619) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 454) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 038) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 559) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 41 182) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 125) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 980) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 634) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: صفاقس: الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا من أجل شبهة تجسس