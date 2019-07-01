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بعد أن صرح بأن قطر دمرت تونس، راشد الغنوشي للرئيس الموريتاني: استكفى بروحك

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - علّق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الأحد 30 جوان على تصريحات الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته ولد عبد العزيز التي قال فيها أن دولة قطر دمرت تونس وبلدان المغرب العربي.

وقال راشد الغنوشي في حوار على قناة حنبعل " الرئيس الموريتاني ليس ناطقا رسميا باسم تونس"، مضيفا " رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي هو الناطق باسم تونس".


وتوجه راشد الغنوشي للرئيس الموريتاني بالقول " استكفى بروحك".
وأشار راشد الغنوشي أن دولة قطر أكبر مستثمر في تونس.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 184946

Kamelnet  ()  |Lundi 01 Juillet 2019 à 12h 27m |           
في مرتين يحكم موريتانية قريب 10 سنين اش عمل..زادها فقرا وفسادا وتاخرا عن بقيت بلدان المغرب العربي و يزيد يحط رئيس بعده لغطي سرقاته

Bensa94  (France)  |Lundi 01 Juillet 2019 à 12h 22m |           
Si le Qatar nous exporte la démocratie, il n'a qu'a commencer par lui même.
on n'a pas besoin de révolution soutenu et financé par le Qatar, Israël et les usa..
Le Qatar défend ces intérêts, et non pas la Tunisie



Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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