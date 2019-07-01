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زياد الهاني يُبلغ الحكومة ب''تجاوزات'' لنقابة الأمن الداخلي تمس الأمن القومي

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - كذّب الاثنين 1 جويلية، رئيس الدئرة البلدية قرطاج بيرصا وصلامبو، زياد الهاني، اتهامات نقابة قوات الأمن الداخلي التي تفيد بأنه قام باقتحام مقر أمني وخلعه والاستيلاء على تجهيزات وأرشيف كانت متواجد به.

وافاد في تدوينة على الفايسبوك أن النقابة الأمنية هي التي سعت للسيطرة على مقر بلدي كما أفاد بأنها ارتكبت تجاوزات خطيرة تمس الأمن القومي قال إنه أبلغ عنها المسؤولين بالحكومة ووزارة الداخلية.


وأضاف الهاني " أتحفظ الآن عن كشف تفاصيل تلك التجاوزات، لأن من شأن ذلك الطعن في مصداقية المؤسسة الأمنية، ووضع البلاد لا يحتمل".
واستدرك قائلا "لكن ما يؤسفني فعلا هو أن الإساءة طالتني من نقابة أمنية، وأنا الذي واكبت حلم تأسيس النقابات الأمنية ودافعت عنه بشراسة مع رواده الذين تجمعني بهم صداقات قوية".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184944

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 01 Juillet 2019 à 12h 11m |           
أنا الذي واكبت حلم تأسيس النقابات الأمنية ودافعت عنه بشراسة مع رواده الذين تجمعني بهم صداقات قوية".
زياد الهاني .



Special can 201
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    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
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Groupe A
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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