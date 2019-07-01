زهير المغزاوي: وظيفة الإرهاب في تونس تتمثل في إرباك المسار الديمقراطي

Lundi 01 Juillet 2019



باب نات

يطالب بتقديم تقرير واضح على الحالة الصحية لرئيس الدولة

- اعتبر اليوم الإثنين، أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، في تعليقه على العمليتين الإرهابيتين الأخيريتين في تونس، أن الإرهاب وظيفي اليوم موضحا أن الإرهاب يؤدي وظيفة في تونس وخارجها.وأضاف زهير المغزاوي خلال استضافته على اذاعة شمس آف آم، أن وظيفة الإرهاب في تونس تتمثل في إرباك المسار الديمقراطي وإرباك الموسم السياحي.وطالب زهير المغزاوي الطاقم الطبي المشرف على الحالة الصحية لرئيس الدولة ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بتقديم تقرير واضح حول صحة الرئيس الباجي قايد السبسي.واعتبر زهير المغزاوي أنه من غير المعقول أن يقدم نجل الرئيس حافظ قايد السبسي معطيات حول صحة رئيس الدولة للتونسيين.