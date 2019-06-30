صورة اليوم: تونس أصبحت نقطة عبور

Dimanche 30 Juin 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأحد 30 جوان تصريحات المتفوقين في مناظرة البكالوريا من مختلف الشعب.وأجمع المتفوقون على أنهم سيواصلون دراستهم في الخارج، ما أثار موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي.وعلّق رواد الفايسبوك بالقول " للأسف الشديد تونس أصبحت نقطة عبور ولابد من التدخل لوقف نزيف هجرة الأدمغة".