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صورة اليوم: تونس أصبحت نقطة عبور

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأحد 30 جوان تصريحات المتفوقين في مناظرة البكالوريا من مختلف الشعب.

وأجمع المتفوقون على أنهم سيواصلون دراستهم في الخارج، ما أثار موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي.


وعلّق رواد الفايسبوك بالقول " للأسف الشديد تونس أصبحت نقطة عبور ولابد من التدخل لوقف نزيف هجرة الأدمغة".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184891

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Dimanche 30 Juin 2019 à 12h 32m |           
ماذا تريدون منهم؟ أن يدرسوا في جامعات بائسة لم يسبق لها أن تدرج في تصنيفات الجامعات العالمية!! أو أن يبقوا رهينة إضراب الأساتذة؟ يكفي ما عانوه في المرحلة الأساسية والإعدادية والثانوية.
البلدان التي تريد أن تحافظ على المتفوقين توفر لهم الأسباب التي تمكنهم من مواصلة مشاويرهم التعليمية وليس منعهم من السفر



Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria
    17:00: Burundi - Guinée
    20:00: Ouganda - Egypte
    20:00: Zimbabwe - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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