Dimanche 30 Juin 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأحد 30 جوان تصريحات المتفوقين في مناظرة البكالوريا من مختلف الشعب.
وأجمع المتفوقون على أنهم سيواصلون دراستهم في الخارج، ما أثار موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعلّق رواد الفايسبوك بالقول " للأسف الشديد تونس أصبحت نقطة عبور ولابد من التدخل لوقف نزيف هجرة الأدمغة".
وأجمع المتفوقون على أنهم سيواصلون دراستهم في الخارج، ما أثار موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعلّق رواد الفايسبوك بالقول " للأسف الشديد تونس أصبحت نقطة عبور ولابد من التدخل لوقف نزيف هجرة الأدمغة".
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: صورة اليوم: تونس أصبحت نقطة عبور