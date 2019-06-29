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محمد الحامدي: لم تعد لدينا ثقافة تقديس الرؤساء

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
باب نات - قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي في مداخلة على قناة التاسعة ان الوحدة الوطنية في مواجهة الارهاب في تونس كبيرة للغاية " ما حدث يؤكد ان تونس ستنتصر على الارهاب.

واضاف محمد الحامدي " ما اثار انتباهي في التطورات الحاصلة هو ان خبر تعرض الرئيس لوعكة صحية تم تداوله بشكل يشير ان التونسي لم يعد يقدس الأشخاص والرؤساء.


وتابع محمد الحامدي " التونسيون بدؤوا يتحدثون عن الحلول الدستورية في حال وفاة الرئيس بحيث اصبحت لهم عقلية كيفية الخروج من الأزمات في اطار القانون والدستور.


  
  
     
  
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Kamelnet  (Tunisia)  |Samedi 29 Juin 2019 à 11h 23m |           
مكسب من مكاسب الثورة ...لا عزاء للخونة



Special can 201
    15:30: Mauritanie - Angola
    18:00: Cameroun - Ghana
    21:00: Bénin - Guinée-Bissau
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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