محمد الحامدي: لم تعد لدينا ثقافة تقديس الرؤساء

Samedi 29 Juin 2019



باب نات

- قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي في مداخلة على قناة التاسعة ان الوحدة الوطنية في مواجهة الارهاب في تونس كبيرة للغاية " ما حدث يؤكد ان تونس ستنتصر على الارهاب.واضاف محمد الحامدي " ما اثار انتباهي في التطورات الحاصلة هو ان خبر تعرض الرئيس لوعكة صحية تم تداوله بشكل يشير ان التونسي لم يعد يقدس الأشخاص والرؤساء.وتابع محمد الحامدي " التونسيون بدؤوا يتحدثون عن الحلول الدستورية في حال وفاة الرئيس بحيث اصبحت لهم عقلية كيفية الخروج من الأزمات في اطار القانون والدستور.