Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - قالت الخميس 27 جوان، الناشطة والرئيسة السابقة لجمعية بوصلة إنها وتزامنا مع الحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "تتذكر الأشخاص الذين عذبهم الباجي قائد السبسي عندما كان وزيرا للداخلية ، وتتذكر كيف كان متواطئا مع النظامين الدكتاتورين بن علي و بورقيبة ".
وفي تدوينة بصفحتها على تويتر أضافت بنبرة اعتبر عديد النشطاء أن فيها تشفي ضد الرئيس السبسي "لكل بداية نهاية، لن يشتاق إليك أحد".
وأثارت تدوينة أميرة اليحياوي جدلا واسعا وحملة انتقادات واسعة لها حيث وصفها عديد النشطاء بالمنافقة وفي هذا السياق نشرت الاعلامية عربية حمادي صورة لأميرة اليجياوي وهي تعانق الرئيس السبسي بحرارة وعلّقت قائلة "عيّنة من النّفاق و إنتفاء الأخلاق".
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي استقبل يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 بقصر قرطاج أرملة الفقيد القاضي مختار اليحياوي فاطمة اليحياوى وابنته أميرة اليحياوي.
وتولّى رئيس الدولة منح وسام الصنف الثاني من وسام الجمهورية للمرحوم مختار اليحياوي تقديرا لمساره النضالي والحقوقي ودفاعه عن الحريات الشخصية والعدالة واستقلالية القضاء دعما لأسس النظام الجمهوري.
وفي تدوينة بصفحتها على تويتر أضافت بنبرة اعتبر عديد النشطاء أن فيها تشفي ضد الرئيس السبسي "لكل بداية نهاية، لن يشتاق إليك أحد".
وأثارت تدوينة أميرة اليحياوي جدلا واسعا وحملة انتقادات واسعة لها حيث وصفها عديد النشطاء بالمنافقة وفي هذا السياق نشرت الاعلامية عربية حمادي صورة لأميرة اليجياوي وهي تعانق الرئيس السبسي بحرارة وعلّقت قائلة "عيّنة من النّفاق و إنتفاء الأخلاق".
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي استقبل يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 بقصر قرطاج أرملة الفقيد القاضي مختار اليحياوي فاطمة اليحياوى وابنته أميرة اليحياوي.
وتولّى رئيس الدولة منح وسام الصنف الثاني من وسام الجمهورية للمرحوم مختار اليحياوي تقديرا لمساره النضالي والحقوقي ودفاعه عن الحريات الشخصية والعدالة واستقلالية القضاء دعما لأسس النظام الجمهوري.
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: ''لن نشتاق إليك''، تدوينة لأميرة اليحياوي حول الباجي قائد السبسي تثير حملة واسعة ضدّها