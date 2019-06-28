Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Tetla Ya Amar  

''لن نشتاق إليك''، تدوينة لأميرة اليحياوي حول الباجي قائد السبسي تثير حملة واسعة ضدّها

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - قالت الخميس 27 جوان، الناشطة والرئيسة السابقة لجمعية بوصلة إنها وتزامنا مع الحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "تتذكر الأشخاص الذين عذبهم الباجي قائد السبسي عندما كان وزيرا للداخلية ، وتتذكر كيف كان متواطئا مع النظامين الدكتاتورين بن علي و بورقيبة ".
وفي تدوينة بصفحتها على تويتر أضافت بنبرة اعتبر عديد النشطاء أن فيها تشفي ضد الرئيس السبسي "لكل بداية نهاية، لن يشتاق إليك أحد".
وأثارت تدوينة أميرة اليحياوي جدلا واسعا وحملة انتقادات واسعة لها حيث وصفها عديد النشطاء بالمنافقة وفي هذا السياق نشرت الاعلامية عربية حمادي صورة لأميرة اليجياوي وهي تعانق الرئيس السبسي بحرارة وعلّقت قائلة "عيّنة من النّفاق و إنتفاء الأخلاق".


وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي استقبل يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2015 بقصر قرطاج أرملة الفقيد القاضي مختار اليحياوي فاطمة اليحياوى وابنته أميرة اليحياوي.
وتولّى رئيس الدولة منح وسام الصنف الثاني من وسام الجمهورية للمرحوم مختار اليحياوي تقديرا لمساره النضالي والحقوقي ودفاعه عن الحريات الشخصية والعدالة واستقلالية القضاء دعما لأسس النظام الجمهوري.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184793

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 14h 53m |           
Amira Yahyaoui, tout comme Soumaya El khériji ont commis des fautes et des erreurs très graves qui dénotent des très mauvais comportements humains.
Il est vrai qu'une personne quelconque pourrait critiquer n'importe qui pour une ou plusieurs actions qui lui semblent inconcevables , mais le choix du moment et des circonstances sont très importants.
En fait, ces interventions qui ne respectent pas ces conditions montrent un comportement maladif et un état haineux de la personne , chose qui ne devrait pas avoir lieu dans la nature !!!!



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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