تشييع جنازة الشهيد مهدي الزمالي من منزله بسيدي حسين إلى مثواه الأخير

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- تم الجمعة 28 جوان 2019 تشييع جثمان شهيد الوطن محافظ الشرطة البلدية مهدي الزمال إلى مثواه الأخير بمقبرة العطار في سيدي حسين السيجومي بالعاصمة.وحضر موكب الدفن عدد كبير من مواطني المنطقة وبعض الشخصيات الرسمية على غرار والي تونس ووزير الداخلية وأيضا مجموعة من القيادات الأمنية.