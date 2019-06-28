تشييع جنازة الشهيد مهدي الزمالي من منزله بسيدي حسين إلى مثواه الأخير

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - تم الجمعة 28 جوان 2019 تشييع جثمان شهيد الوطن محافظ الشرطة البلدية مهدي الزمال إلى مثواه الأخير بمقبرة العطار في سيدي حسين السيجومي بالعاصمة.
وحضر موكب الدفن عدد كبير من مواطني المنطقة وبعض الشخصيات الرسمية على غرار والي تونس ووزير الداخلية وأيضا مجموعة من القيادات الأمنية.
وحضر موكب الدفن عدد كبير من مواطني المنطقة وبعض الشخصيات الرسمية على غرار والي تونس ووزير الداخلية وأيضا مجموعة من القيادات الأمنية.
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- Hier 19:22 جريحان في إطلاق نار أمام مسجد غربي فرنسا
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Par:lechef (Tunisia )
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