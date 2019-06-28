Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Tetla Ya Amar  

تشييع جنازة الشهيد مهدي الزمالي من منزله بسيدي حسين إلى مثواه الأخير

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - تم الجمعة 28 جوان 2019 تشييع جثمان شهيد الوطن محافظ الشرطة البلدية مهدي الزمال إلى مثواه الأخير بمقبرة العطار في سيدي حسين السيجومي بالعاصمة.




وحضر موكب الدفن عدد كبير من مواطني المنطقة وبعض الشخصيات الرسمية على غرار والي تونس ووزير الداخلية وأيضا مجموعة من القيادات الأمنية.


  
  
     
  
rtt-8c530c674d7d1284b6233e179dacf3e8-2019-06-28 14:33:24






0 de 0 commentaires pour l'article 184792



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الجمعة 28 جوان 2019 | 24 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:30 05:01 03:06
35°
 34° % 20 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
34°-2435°-2535°-2536°-2437°-25
  • Avoirs en devises
    13368,8

  • (27 juin)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,27196 DT        1$ =2,86965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juin)   145,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561730175|184792 812|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires