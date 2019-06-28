الغنوشي: إعلام أجنبي وخليجي شن حربا حقيقية على تونس

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ميدي شو غلى اذاعة موزاييك أن التونسيين مرّ عليهم يوم صعب البارحة بعد أن اجتمع عليهما أمران.
الأول يهم حرب الإشاعات التي أطلقت حول صحة رئيسنا والتي استخدمت فيها وسائل إعلام أجنبية في إطار ما أسماه نوعا من الحرب على الرأي العام التونسي.
وأضاف بأن ''هذه الحرب الإعلامية تهدف إلى إحداث اضطراب في تونس واخلال بالأمن... فهناك عدد من وسائل الإعلام الاجنبية والخليجية شنت على تونس حربا إعلامية حقيقية لإحداث بلبلة ''.
أما الأمر الثاني، فيتعلق بسلسلة العمليات الإرهابية التي أرادت أن تهز ثقة التونسيين في أمنهم ومؤسستهم العسكرية، إلا أن الشعب التونسي تصدى لهذا الخطر والذي تبين في عدم هروب المارة من شارع الحبيب بورقيبة وصمودهم حول مؤسساتهم.
وتابع الغنوشي ''لم ينته اليوم إلا وقد انتصر الأمن ضد الإرهاب وتبين أن هذا الإرهاب عاجز وبائس ولذلك قام بعمليات يائسة خرجت تونس منها منتصرة مرة أخرى''.
Credits Mosaique FM
بلدان تخشى نجاح النموذج التونسي
وأكد رئيس حركة النهضة وجود بلدان تخاف من نجاح النموذج التونسي الذي يتجه إلى التتويج بالانتخابات القادمة مشددا في الوقت نفسه على ان المستهدف من هذه الحرب هو النموذج التونسي الذي يمثل تجديا لأنظمة بالية.
وأوضح أن الجواب الصحيح على هذه المخططات الكيدية التوجه إلى إجراء الانتخابات في موعدها .
الأول يهم حرب الإشاعات التي أطلقت حول صحة رئيسنا والتي استخدمت فيها وسائل إعلام أجنبية في إطار ما أسماه نوعا من الحرب على الرأي العام التونسي.
وأضاف بأن ''هذه الحرب الإعلامية تهدف إلى إحداث اضطراب في تونس واخلال بالأمن... فهناك عدد من وسائل الإعلام الاجنبية والخليجية شنت على تونس حربا إعلامية حقيقية لإحداث بلبلة ''.
أما الأمر الثاني، فيتعلق بسلسلة العمليات الإرهابية التي أرادت أن تهز ثقة التونسيين في أمنهم ومؤسستهم العسكرية، إلا أن الشعب التونسي تصدى لهذا الخطر والذي تبين في عدم هروب المارة من شارع الحبيب بورقيبة وصمودهم حول مؤسساتهم.
وتابع الغنوشي ''لم ينته اليوم إلا وقد انتصر الأمن ضد الإرهاب وتبين أن هذا الإرهاب عاجز وبائس ولذلك قام بعمليات يائسة خرجت تونس منها منتصرة مرة أخرى''.
Credits Mosaique FM
بلدان تخشى نجاح النموذج التونسي
وأكد رئيس حركة النهضة وجود بلدان تخاف من نجاح النموذج التونسي الذي يتجه إلى التتويج بالانتخابات القادمة مشددا في الوقت نفسه على ان المستهدف من هذه الحرب هو النموذج التونسي الذي يمثل تجديا لأنظمة بالية.
وأوضح أن الجواب الصحيح على هذه المخططات الكيدية التوجه إلى إجراء الانتخابات في موعدها .
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
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|2
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|N
|P
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|0
|2
|3
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|G
|N
|P
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|3
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|1
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|0
|1
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|0
|1
|0
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|Groupe E
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|G
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|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
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|1
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|1
|0
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|0
|1
|0
|0
|1
|-3
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|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
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|0
|0
|1
|1
|0
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|0
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|Demi Finale
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- Hier 19:22 جريحان في إطلاق نار أمام مسجد غربي فرنسا
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Par:lechef (Tunisia )
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