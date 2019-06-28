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نقابة الصحفيين تستنكر نقل مراسلة قناة العربية لخبر وفاة رئيس الجمهورية وتدعوها إلى التثبت من مصادرها

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - استنكرت الجمعة 28 جوان نقابة الصحفيين، نقل مراسلة قناة العربية بتونس خبر وفاة رئيس الجمهورية.

ودعت النقابة الصحفية المذكورة إلى ضرورة التثبت من أخبارها ومصادرها والامتناع عن إذاعة خبر ـ في حجم وفاة رئيس الجمهورية وفي ظرف أمني دقيق ـ دون التثبت التام والكامل من مصادرها.


كما دعت الصحفيين إلى الامتناع عن نشر الأخبار الزائفة، والإشاعات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والانضباط إلى قواعد العمل الصحفي المحترف في التركيز على المعلومات المتوفرة بمصادرها وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي ينشرها غير المحترفين في العمل الصحفي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184785

Ahmedmabrouk  (Luxembourg)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 13h 25m |           
مجلس تاديب و سحب رخصة صحافة، ثم الامتثال امام القضاء



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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