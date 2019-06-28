نقابة الصحفيين تستنكر نقل مراسلة قناة العربية لخبر وفاة رئيس الجمهورية وتدعوها إلى التثبت من مصادرها

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- استنكرت الجمعة 28 جوان نقابة الصحفيين، نقل مراسلة قناة العربية بتونس خبر وفاة رئيس الجمهورية.ودعت النقابة الصحفية المذكورة إلى ضرورة التثبت من أخبارها ومصادرها والامتناع عن إذاعة خبر ـ في حجم وفاة رئيس الجمهورية وفي ظرف أمني دقيق ـ دون التثبت التام والكامل من مصادرها.كما دعت الصحفيين إلى الامتناع عن نشر الأخبار الزائفة، والإشاعات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والانضباط إلى قواعد العمل الصحفي المحترف في التركيز على المعلومات المتوفرة بمصادرها وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي ينشرها غير المحترفين في العمل الصحفي.