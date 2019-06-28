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بوبكر بن عكاشة: سامي الفهري سرق أموال الشعب عبر القناة الوطنية و يحب يلعب دور الضحية

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - وصف الاعلامي بوبكر بن عكاشة صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري ب" سارق أموال الشعب" عبر القناة الوطنية الأولى.
وقال بوبكر بن عكاشة في حوار في برنامج عبدلي شو أن سامي الفهري يريد الأن لعب دور الضحية، مضيفا " من سرق أموال الشعب عليه اعادتها".
وتابع بوبكر بن عكاشة " فما برشة سراق في تونس كيما سامي الفهري".




  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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