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نور الدين بن تيشة: ليس هناك شغور وحالة رئيس الجمهورية مستقرّة

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - أكّد الجمعة 28 جوان، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية نور الدين بن نتيشة أنّ حالة رئيس الجمهورية مستقرة.
وفي مداخلة على أمواج إذاعة اكسبرس أف أم، عبّر بن تيشة عن استغرابه من حديث أطراف عن حالة شغور في منصب رئيس الجمهورية.
وقال " في دول أخرى يغيب الرؤساء والملوك لعدة أسابيع أو أشهر، ولا يتمّ حتّى مجرّد التّفكير في شغور المنصب".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184770

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 10h 35m |           
في حالة مستقرة لايكفي ويترك المجال للمختص والعام تأويل ما وافق مزاجه
لاننسى أن المعني بالأمر هو رئيس الدولة



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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