نور الدين بن تيشة: ليس هناك شغور وحالة رئيس الجمهورية مستقرّة

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- أكّد الجمعة 28 جوان، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية نور الدين بن نتيشة أنّ حالة رئيس الجمهورية مستقرة.وفي مداخلة على أمواج إذاعة اكسبرس أف أم، عبّر بن تيشة عن استغرابه من حديث أطراف عن حالة شغور في منصب رئيس الجمهورية.وقال " في دول أخرى يغيب الرؤساء والملوك لعدة أسابيع أو أشهر، ولا يتمّ حتّى مجرّد التّفكير في شغور المنصب".