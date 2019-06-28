سياح أجانب في شارع بورقيبة إثر الحادثة الارهابية يهتفون ''تونس .. كل يوم أحلى''

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - نشرت الصفحة الرسمية لأيام قرطاج السياحية، فيديو لمجموعة من السياح الفرنسيين ترافقهم الزميلة الصحفية "ليلى بن عطية الله" المكلفة بالإعلام بالتظاهرة السياحية، لتوجيه رسالة قوية إلى الإرهابيين.
و ظهر السيّاح و هُم مبتسمون غير آبهين بالعملية الإرهابية التي جدّت صباح الخميس على بُعد أمتار من مكان تواجدهم، و ردّدوا شعار الدورة الأولى من التظاهرة السياحية باللهجة التونسية" تونس .. كل يوم أحلى".
و ظهر السيّاح و هُم مبتسمون غير آبهين بالعملية الإرهابية التي جدّت صباح الخميس على بُعد أمتار من مكان تواجدهم، و ردّدوا شعار الدورة الأولى من التظاهرة السياحية باللهجة التونسية" تونس .. كل يوم أحلى".
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- Hier 19:22 جريحان في إطلاق نار أمام مسجد غربي فرنسا
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Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: بوغلاب: سيتواصل تفريخ الارهابيين ما دام مزال فينا شكون يغزر للجنة على أنه بش يلقى فيها الغلمان والجواري