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سياح أجانب في شارع بورقيبة إثر الحادثة الارهابية يهتفون ''تونس .. كل يوم أحلى''

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - نشرت الصفحة الرسمية لأيام قرطاج السياحية، فيديو لمجموعة من السياح الفرنسيين ترافقهم الزميلة الصحفية "ليلى بن عطية الله" المكلفة بالإعلام بالتظاهرة السياحية، لتوجيه رسالة قوية إلى الإرهابيين.
و ظهر السيّاح و هُم مبتسمون غير آبهين بالعملية الإرهابية التي جدّت صباح الخميس على بُعد أمتار من مكان تواجدهم، و ردّدوا شعار الدورة الأولى من التظاهرة السياحية باللهجة التونسية" تونس .. كل يوم أحلى".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184767

Aideaudeveloppement  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 09h 22m |           
Bravo bravo bravo et merci infiniment. Que LE TRÈS BON DIEU protège la Tunisie cordialement



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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