سياح أجانب في شارع بورقيبة إثر الحادثة الارهابية يهتفون ''تونس .. كل يوم أحلى''

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- نشرت الصفحة الرسمية لأيام قرطاج السياحية، فيديو لمجموعة من السياح الفرنسيين ترافقهم الزميلة الصحفية "ليلى بن عطية الله" المكلفة بالإعلام بالتظاهرة السياحية، لتوجيه رسالة قوية إلى الإرهابيين.و ظهر السيّاح و هُم مبتسمون غير آبهين بالعملية الإرهابية التي جدّت صباح الخميس على بُعد أمتار من مكان تواجدهم، و ردّدوا شعار الدورة الأولى من التظاهرة السياحية باللهجة التونسية" تونس .. كل يوم أحلى".