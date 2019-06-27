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تنظيم داعش الإرهابي يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
أفاد مركز أميركي متخصّص برصد المواقع المتطرفة تبنّى تنظيم داعش الإرهابي التفجيرين الانتحاريين اللذين جدّا يوم الخميس 27 جوان 2019 في تونس العاصمة وأوقعا قتيلاً وثمانية جرحى، نقلاً عن "وكالة ناطقة بلسان التنظيم الإرهابي.


  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie (0-1)
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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