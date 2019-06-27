بوغلاب: سيتواصل تفريخ الارهابيين ما دام مزال فينا شكون يغزر للجنة على أنه بش يلقى فيها الغلمان والجواري

Jeudi 27 Juin 2019



باب نات

- قال الخميس 27 جوان، كرونيكور برنامج "rendez vous 9" على قناة التاسعة، محمد بوغلاب إن تفريخ الارهابيين سيتواصل ما دام هناك تصوّر بائس للدين".وقال "ما دام مزال فينا شكون يغزر للجنة على أنه بش يلقى فيها الغلمان والجواري وربي بش يعطيه قوة 70 رجل ما دام بش ستواصل تفريخ الارهابيين".وشدّد بوغلاب على ضرورة مقاومة الفكر الذي ينتج الارهاب قائلا "ثمة معمل يصنّع في الارهابيين والحل في تسكير المعمل لكن ما نجمناش نسكروه بسبب أطراف سياسية وحتى اعلاميين لديهم أفكار داعشية" مجدّدا تأكيده على ضرورة التصدي لهذا الفكر.