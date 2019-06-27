ياسين ابراهيم: باندية ومتحيلون في الاحزاب ونداء تونس والمشروع ملهوفان على الحكم

Jeudi 27 Juin 2019
باب نات - قال رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم في مداخلته على قناة الحوار التونسي انه ضد التعديلات على القانون الانتخابي لكنه ضد عقلية التحيل التي تقوم بها الأطراف التي تضررت من التعديل.
وأضاف ياسين ابراهيم " سياسة التحيل على الشعب التونسي ليست جديدة بل هي قديمة وحزبان يدعيان انهما ضد السلطة يشاركان فيها على غرار نداء تونس ومشروع تونس.
وتابع ياسين ابراهيم " افاق تونس عندما قرر الانسحاب من السلطة وعد ولم يخلف وعده للشعب التونسي مضيفا " للأسف الشديد الباندية موجودة في الحكم وفي السلطة.
وقال ياسين ابراهيم" في النهاية الشعب هو الذي يقرر مصيره واذا اختار الفاسدين يتحمل ميؤولية مستقبل سيئ للغاية.
وأضاف ياسين ابراهيم " سياسة التحيل على الشعب التونسي ليست جديدة بل هي قديمة وحزبان يدعيان انهما ضد السلطة يشاركان فيها على غرار نداء تونس ومشروع تونس.
وتابع ياسين ابراهيم " افاق تونس عندما قرر الانسحاب من السلطة وعد ولم يخلف وعده للشعب التونسي مضيفا " للأسف الشديد الباندية موجودة في الحكم وفي السلطة.
وقال ياسين ابراهيم" في النهاية الشعب هو الذي يقرر مصيره واذا اختار الفاسدين يتحمل ميؤولية مستقبل سيئ للغاية.
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