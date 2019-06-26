الهاروني... قولو الي تحبو النهضة ماتحكمش

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في حوار على قناة التاسعة ان النهضة لا تحكم مضيفا " الانطباع بان النهضة هي صاحبة القرار هو امر غير صحيح.واضاف عبد الكريم الهاروني " لا نملك رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة والنهضة ليست لها قيادات بارزة في الادارة.وتابع الهاروني " لا يمكن تحميل حركة النهضة اخطاء أطراف اخرى او أخطاء سنوات من تجاوزات نظام بن علي".