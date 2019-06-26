Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى الأربعاء 26 جوان ، حملة لتحفيز المواطن على استهلاك المنتوج التونسي الذي يحمل الرمز 619.وتركز الومضة التحسيسية التي اطلقتها الوزارة بمناسبة انطلاق الدورة الاولى للأيام الوطنية “نستهلكو صنع تونسي” ايام 26 و27 و28 جوان الجاري تحت شعار “الي ليك ليك صنع بلادنا أولى بيا وبيك”على ايجابيات اختيار المنتوج التونسي (سيارات،ملابس، منتوجات غذائية) باعتبار انه يحافظ على العملة المحلية بالبلاد ويخلق مواطن شغل للعاطلين عن العمل ويدعم القدرة التنافسية ويرفع في قيمة الدينار”.وجاء في الومضة “استهلك تونسي يتحسن اقتصادك..يطلع دينارك..تخدم أولادك..تتعمر بلادك”.