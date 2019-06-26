Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Aseleh El Awetar  

استهلك تونسي يتحسن اقتصادك، يطلع دينارك، تخدم أولادك، تتعمر بلادك

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى الأربعاء 26 جوان ، حملة لتحفيز المواطن على استهلاك المنتوج التونسي الذي يحمل الرمز 619.
وتركز الومضة التحسيسية التي اطلقتها الوزارة بمناسبة انطلاق الدورة الاولى للأيام الوطنية “نستهلكو صنع تونسي” ايام 26 و27 و28 جوان الجاري تحت شعار “الي ليك ليك صنع بلادنا أولى بيا وبيك”على ايجابيات اختيار المنتوج التونسي (سيارات،ملابس، منتوجات غذائية) باعتبار انه يحافظ على العملة المحلية بالبلاد ويخلق مواطن شغل للعاطلين عن العمل ويدعم القدرة التنافسية ويرفع في قيمة الدينار”.
وجاء في الومضة “استهلك تونسي يتحسن اقتصادك..يطلع دينارك..تخدم أولادك..تتعمر بلادك”.





  
  
     
  
rtt-b5adf834e96328ac29f494452582ba86-2019-06-26 11:27:51






0 de 0 commentaires pour l'article 184654



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 26 جوان 2019 | 22 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
31°
 34° % 40 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2334°-2535°-2536°-2436°-25
  • Avoirs en devises
    13126,4

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,29764 DT        1$ =2,87833 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   407,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561549946|184654 928|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires