لطفي العماري: يجيبو في swagg man للبرلمان ومايجيبوش طبيب باش يحكي على مشاكل مستشفيات الأطفال.. ناري على تونس

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- انتقد الاعلامي لطفي العماري الأربعاء 25 جوان ما حصل في مستشفى الأطفال في نابل بعد وفاة 7 رضع.وقال لطفي العماري على قناة الحوار التونسي " يجيبو في swagg man للبرلمان باش يسمعوه ومايجيبوش طبيب باش يحكي على مشاكل مستشفيات الأطفال"، مضيفا " الصحة لا تعني السياسيين ولا الحكومة".وتابع لطفي العماري " ناري على تونس".