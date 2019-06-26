لطفي العماري: يجيبو في swagg man للبرلمان ومايجيبوش طبيب باش يحكي على مشاكل مستشفيات الأطفال.. ناري على تونس

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - انتقد الاعلامي لطفي العماري الأربعاء 25 جوان ما حصل في مستشفى الأطفال في نابل بعد وفاة 7 رضع.
وقال لطفي العماري على قناة الحوار التونسي " يجيبو في swagg man للبرلمان باش يسمعوه ومايجيبوش طبيب باش يحكي على مشاكل مستشفيات الأطفال"، مضيفا " الصحة لا تعني السياسيين ولا الحكومة".
وتابع لطفي العماري " ناري على تونس".
وقال لطفي العماري على قناة الحوار التونسي " يجيبو في swagg man للبرلمان باش يسمعوه ومايجيبوش طبيب باش يحكي على مشاكل مستشفيات الأطفال"، مضيفا " الصحة لا تعني السياسيين ولا الحكومة".
وتابع لطفي العماري " ناري على تونس".
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