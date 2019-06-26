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لطفي العماري: يجيبو في swagg man للبرلمان ومايجيبوش طبيب باش يحكي على مشاكل مستشفيات الأطفال.. ناري على تونس

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - انتقد الاعلامي لطفي العماري الأربعاء 25 جوان ما حصل في مستشفى الأطفال في نابل بعد وفاة 7 رضع.

وقال لطفي العماري على قناة الحوار التونسي " يجيبو في swagg man للبرلمان باش يسمعوه ومايجيبوش طبيب باش يحكي على مشاكل مستشفيات الأطفال"، مضيفا " الصحة لا تعني السياسيين ولا الحكومة".
وتابع لطفي العماري " ناري على تونس".




  
  
     
  
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Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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