Radio Babnet Tunisie On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun  

محمد الحامدي: من هو حسن الزرقوني حتى يقرر مصير السياسة في تونس

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي في حوار على قناة التاسعة ان هنالك من يريد تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لاسباب فئوية او حتى عائلية ضيقة.
واضاف محمد الحامدي "بعض الاطراف تريد تاجيل الانتخابات بسبب صدمة استطلاعات الراي التي منحت اطرافا بعيدة عن الطبقة السياسية التقليدية حظوظا وافرة.
وتابع محمد الحامدي "من هو حسن الزرقوني حتى يحدد مصير الوضع السياسي في البلاد".


وكان رئيس مؤسسة سيقما كونساي لسبر الآراء، حسن الزرقوني قال إنه يرجّح امكانية تأجيل الانتخابات إلى السنة القادمة رغم الموانع الدستورية.
وقال الزرقوني في تدوينة فاسبوكية "يوم 6 أكتوبر لن يكون هناك على الأرجح انتخابات بل سيتم تنظيمها في شهر ماي 2020 يوم 10 أو 17 وذلك رغم الموانع الدستورية".

تجدر الاشارة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أكّد أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات وأن الهيئة ستلتزم بالتنقيحات التى أدخلها مجلس النواب على القانون الانتخابي



  
  
     
  
rtt-351255e2d3cc25f253675aee9be3d0dc-2019-06-26 08:57:43






0 de 0 commentaires pour l'article 184643



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 26 جوان 2019 | 22 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
28°
 35° % 54 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
35°-2334°-2535°-2536°-2436°-25
  • Avoirs en devises
    13126,4

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,29764 DT        1$ =2,87833 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   407,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561538768|184643 1067|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires