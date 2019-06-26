محمد الحامدي: من هو حسن الزرقوني حتى يقرر مصير السياسة في تونس

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي في حوار على قناة التاسعة ان هنالك من يريد تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لاسباب فئوية او حتى عائلية ضيقة.
واضاف محمد الحامدي "بعض الاطراف تريد تاجيل الانتخابات بسبب صدمة استطلاعات الراي التي منحت اطرافا بعيدة عن الطبقة السياسية التقليدية حظوظا وافرة.
وتابع محمد الحامدي "من هو حسن الزرقوني حتى يحدد مصير الوضع السياسي في البلاد".
وكان رئيس مؤسسة سيقما كونساي لسبر الآراء، حسن الزرقوني قال إنه يرجّح امكانية تأجيل الانتخابات إلى السنة القادمة رغم الموانع الدستورية.
وقال الزرقوني في تدوينة فاسبوكية "يوم 6 أكتوبر لن يكون هناك على الأرجح انتخابات بل سيتم تنظيمها في شهر ماي 2020 يوم 10 أو 17 وذلك رغم الموانع الدستورية".
تجدر الاشارة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أكّد أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات وأن الهيئة ستلتزم بالتنقيحات التى أدخلها مجلس النواب على القانون الانتخابي
واضاف محمد الحامدي "بعض الاطراف تريد تاجيل الانتخابات بسبب صدمة استطلاعات الراي التي منحت اطرافا بعيدة عن الطبقة السياسية التقليدية حظوظا وافرة.
وتابع محمد الحامدي "من هو حسن الزرقوني حتى يحدد مصير الوضع السياسي في البلاد".
وكان رئيس مؤسسة سيقما كونساي لسبر الآراء، حسن الزرقوني قال إنه يرجّح امكانية تأجيل الانتخابات إلى السنة القادمة رغم الموانع الدستورية.
وقال الزرقوني في تدوينة فاسبوكية "يوم 6 أكتوبر لن يكون هناك على الأرجح انتخابات بل سيتم تنظيمها في شهر ماي 2020 يوم 10 أو 17 وذلك رغم الموانع الدستورية".
تجدر الاشارة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أكّد أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات وأن الهيئة ستلتزم بالتنقيحات التى أدخلها مجلس النواب على القانون الانتخابي
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