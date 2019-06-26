محمد بوغلاب: يكفي من شيطنة الاطباء والقطاع الصحي

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلته على قناة التاسعة ان العنف المسلط على الأطباء والقطاع الصحي في البلاد اصبح غير مقبول وذلك على خلفية وفاة الرضع في ولاية نابل.واضاف محمد بوغلاب " الرضع يموتون في كل انحاء العالم حتى في الولايات المتحدة الاميركية لذلك يكفي من شيطنة الاطباء والقطاع الصحي.