زياد الأخضر يؤكّد تضامن الجبهة الشعبية مع نائبة النهضة سناء المرسني ويدعو إلى جلسة طارئة للجنة الطاقة

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - أكّد الثلاثاء 25 جوان، النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر، تضامن نواب الجبهة الشعبية مع النائبة عن حركة النّهضة سناء المرسني اثر طرد زوجها من طرف شركة المحروقات الايطالية "اني" بسبب مواقفها الرافضة لترخيص الشركة في برج الخضراء.
وقال في مداخلته خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب والمخصّصة لمناقشة مشاريع قوانين "ما حصل أمر خطير يقتضى وقفة صارمة .
ودعا النائب لجنة الصناعة والطاقة إلى عقد جلسة طارئة كما دعا رئيس المجلس ومكتبه إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية النائب ودوره في الادلاء برأيه والدفاع عن مصالح الشعب".
وقال في مداخلته خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب والمخصّصة لمناقشة مشاريع قوانين "ما حصل أمر خطير يقتضى وقفة صارمة .
ودعا النائب لجنة الصناعة والطاقة إلى عقد جلسة طارئة كما دعا رئيس المجلس ومكتبه إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية النائب ودوره في الادلاء برأيه والدفاع عن مصالح الشعب".
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