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مستشفى محمد التلاتلي : ولي يتسلّم رضيعه في كردونة !!

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - كشف الثلاثاء 25 جوان ولي أحد الرضّع المتوفّين بمستشفى محمد التلاتلي بنابل أنه تسلّم جثّة رضيعه في كردونة وفق ما نله راديو ماد.
في المقابل تناقلت مصادر اعلامية أخري صورا لتوابيت خشبية قالت إنه تم تسليم جثامين الرضع فيها وليس في صناديق كرتونية.

يذكر أن وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ كانت خلال مأساة الرضع بمستشفى الرابطة قالت إن رئيس الحكومة أصدر أوامر بمنع استعمال الكردونة.



  
  
     
  
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