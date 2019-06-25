مستشفى محمد التلاتلي : ولي يتسلّم رضيعه في كردونة !!

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - كشف الثلاثاء 25 جوان ولي أحد الرضّع المتوفّين بمستشفى محمد التلاتلي بنابل أنه تسلّم جثّة رضيعه في كردونة وفق ما نله راديو ماد.
في المقابل تناقلت مصادر اعلامية أخري صورا لتوابيت خشبية قالت إنه تم تسليم جثامين الرضع فيها وليس في صناديق كرتونية.
يذكر أن وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ كانت خلال مأساة الرضع بمستشفى الرابطة قالت إن رئيس الحكومة أصدر أوامر بمنع استعمال الكردونة.
في المقابل تناقلت مصادر اعلامية أخري صورا لتوابيت خشبية قالت إنه تم تسليم جثامين الرضع فيها وليس في صناديق كرتونية.
يذكر أن وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ كانت خلال مأساة الرضع بمستشفى الرابطة قالت إن رئيس الحكومة أصدر أوامر بمنع استعمال الكردونة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:00
|03:05
|
32°
|31°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-23
|33°-24
|33°-24
|34°-25
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
(136 032) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 96 393) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 338) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 822) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 606) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 64 750) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 542) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 871) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 719) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 630) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 212) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 337) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 873) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 717) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 093) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 056) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 37 153) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 630) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 542) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 573) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:neuneu (France )
Sur: عبد الكريم الهاروني لحمادي الجبالي: النهضة ليست صندوق دعم وإذا قررنا دعم مرشح طبعا لن تكون أنت