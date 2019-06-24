Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

رضا ادريس... ربي حاور ابليس فما بالك بقبول النهضة للحوار مع المخالفين

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة رضا ادريس في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان النهضة تناصر دائما الحوار المجتمعي مضيفا " نحن ضد الاقصاء مهما كانت الخلفية الفكرية".
واضاف رضا ادريس " يتهموننا باننا اسلام سياسي في حين اننا مسلحون ديمقراطيون على اغرار الاحزاب المسيحية في اوروبا.
وتابع رضا ادريس " الله عز وجل حاور ابليس كما ورد في القران فما بالك بحركة النهضة التي تسعى الى الحوار مع المخالفين لها من ابناء البلد الواحد.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184524

Scorpio  (France)  |Lundi 24 Juin 2019 à 14h 23m |           
مسلمين ديمقراطيين و ليس مسلحين ديمقراطيين
الرجاء الإصلاح



Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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