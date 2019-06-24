رضا ادريس... ربي حاور ابليس فما بالك بقبول النهضة للحوار مع المخالفين

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة رضا ادريس في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان النهضة تناصر دائما الحوار المجتمعي مضيفا " نحن ضد الاقصاء مهما كانت الخلفية الفكرية".واضاف رضا ادريس " يتهموننا باننا اسلام سياسي في حين اننا مسلحون ديمقراطيون على اغرار الاحزاب المسيحية في اوروبا.وتابع رضا ادريس " الله عز وجل حاور ابليس كما ورد في القران فما بالك بحركة النهضة التي تسعى الى الحوار مع المخالفين لها من ابناء البلد الواحد.