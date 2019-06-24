صورة اليوم من جبنيانة: يزرعون الورود في مكان الحفر

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة مؤثرة لعدد من المواطنين وهم يقومون بزرع الورود في مكان الحفر على الطرقات.واثنى كثير من المتبعين على الخطوة التي تعتبر وسيلة احتجاج على اهمال السلطات المحلية لوضعية الطرقات المهترئة.