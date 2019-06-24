Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

صورة اليوم من جبنيانة: يزرعون الورود في مكان الحفر

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة مؤثرة لعدد من المواطنين وهم يقومون بزرع الورود في مكان الحفر على الطرقات.
واثنى كثير من المتبعين على الخطوة التي تعتبر وسيلة احتجاج على اهمال السلطات المحلية لوضعية الطرقات المهترئة.



  
  
     
  
rtt-5dbe7df1c42d4d73c1a269aeca9ebc34-2019-06-24 10:58:25






0 de 0 commentaires pour l'article 184510



Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الاثنين 24 جوان 2019 | 20 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:29 05:00 03:04
29°
 33° % 51 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
33°-2334°-2435°-2434°-2434°-25
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561374328|184510 896|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires