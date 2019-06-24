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استطلاع أراء للBBC : تونس الأولى عربيا في نسبة اللادينيّين

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - أظهر استطلاع آراء أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصالح قناة الBBC أن تونس الأولى عربيا في نسبة اللادينيين".
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته الأحد 23 جوان، ال BBC، أن نسبة اللادينيين في تونس ارتفعت بشكل كبير منذ سنة 2013 وإلى غاية العام الجاري لتبلغ 30 بالمائة من نسبة السكان أي أن تونسي على ثلاثة لاديني.

وقد حلّت ليبيا في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة متقدّمة على الجزائر صاحبة المرتبة الثالثة بنسبة تجاوزت 15 بالمائة.


  
  
     
  
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Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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