استطلاع أراء للBBC : تونس الأولى عربيا في نسبة اللادينيّين

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - أظهر استطلاع آراء أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصالح قناة الBBC أن تونس الأولى عربيا في نسبة اللادينيين".
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته الأحد 23 جوان، ال BBC، أن نسبة اللادينيين في تونس ارتفعت بشكل كبير منذ سنة 2013 وإلى غاية العام الجاري لتبلغ 30 بالمائة من نسبة السكان أي أن تونسي على ثلاثة لاديني.
وقد حلّت ليبيا في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة متقدّمة على الجزائر صاحبة المرتبة الثالثة بنسبة تجاوزت 15 بالمائة.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته الأحد 23 جوان، ال BBC، أن نسبة اللادينيين في تونس ارتفعت بشكل كبير منذ سنة 2013 وإلى غاية العام الجاري لتبلغ 30 بالمائة من نسبة السكان أي أن تونسي على ثلاثة لاديني.
وقد حلّت ليبيا في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة متقدّمة على الجزائر صاحبة المرتبة الثالثة بنسبة تجاوزت 15 بالمائة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 20:35 أسود السنغال تجتاز تنزانيا في أمم إفريقيا
- Hier 17:43 المغرب تخطف ناميبيا بهدف قاتل في أمم إفريقيا
- Hier 17:41 محمد ولد الغزواني.. رئيسا لموريتانيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:29
|05:00
|03:04
|
24°
|34°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|34°-24
|34°-24
|35°-24
|34°-24
|34°-25
Follow @babnet_Tunisie
(135 868) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 95 346) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 302) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 792) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 580) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 62 794) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 470) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 136) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 599) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 527) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 076) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 317) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 802) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 209) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 37 993) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 413) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 36 201) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 35 497) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 509) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 157) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:ateff (Tunisia )
Sur:لماذا خسر أردوغان اسطنبول ؟