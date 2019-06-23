الغنوشي: النهضة تعرضت لضغوطات لو تعرض لها جبل الشعانبي لتهاوى

Dimanche 23 Juin 2019



باب نات

النهضة تعرضت لضغوطات لو تعرض لها جبل الشعانبي لتهاوى من الضعف ولكنها ظلت صامدة شامخة

- ألقى الأحد 23 جوان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كلمة بمناسبة انعقاد الندوة السنوية الثالثة لاطارات حركة النهضة وافتتحها بتمني الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.وقال الغنوشي إن النهضة تعيش قصة نجاح وقصة تطور في البلاد مشيرا إلى أنها اليوم أقدم حزب في البلاد رغم القصف الذي يتحمّله منذ 50 سنة حسب تعبيره.وأضاف أن النهضة نجحت في التوفيق بين الثبات على المبادئ وقيم الدين وتطور الواقع واستدرك قائلا لكن هذا النجاح نسبي وليس مطلقا.وتابع قائلا "هناك رحلة طويلة للنهضة تجسّدها انطلاقتنا من منطلق سلفي يحرّم الفن والديمقراطية لكننا اليوم نعرّف أنفسنا بأننا الديمقراطيون المسلمون".وأردف في نفس السياق "نحن في تطور دائم فقد انتقلنا من الدفاع عن الهوية إلى الدفاع عن الحرية الى الدفاع عن المستضعفين والمهمشين ومقاومة الفقر والتنمية والعدالة الاجتماعية".وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحركة ظلت بعيدة على الثأر والانتقام والكراهية.وأوضح الغنوشي، في كلمة ألقاها خلال الندوة السنوية الثالثة لإطارات حركة النهضة، أن كتلة الحركة هي التي صوتت على قانون المصالحة وتحملت عبئا كبيرا وحملت لواء المصالحة وليس الانتقام والثأر.وأضاف أن الحركة وافقت ودعمت العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية، مشيرا إلى أن الحركة بقدر ما طالبت بكشف حقيقة الضحايا بقدر ما أكدت بالبعد عن الثأر والانتقام حتى لا يكون مصير ثورتنا كثورة العراق وليبيا وغيرها.وتابع الغنوشي أن الثورة التونسية تعيش سنتها الثامنة وبهدا فهي تستشرف تأطيدها على أنها "أول ديمقراطية عربية في المنطقة".وشدد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحركة تتبنى مبدأ المصالحة وعدم القطيعة مع من سبق، مشيرا إلى أن تاريخ تونس تاريخ تواصلي وليس تاريخ قطائع وانتقامات.وأوضح أن النهضة تعرضت للعديد من الضغوطات لو تعرض لها جبل الشعانبي لتهاوى من الضعف، ولكنها ظلت صامدة شامخة، وفق تعبيره.وأضاف الغنوشي أن الحركة احتفظت بالقيم الثابتة للدين ولكن بتفاعل مع الواقع المتطور، موفقة بين ثوابت الدين ووواقع الحياة.وتابع راشد الغنوشي كلمته قائلا "النهضة نجحت رغم القمع المتسلط عليها، بفضل حفاظها على القيام والتطور والتفاعل مع الحياة، ولكن نجاحها يظل دائما نسبيا وليس نجاحا مطلقا".