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زرقونيات : لن يتم تنظيم الانتخابات في أكتوبر 2019 والانتخابات ستكون في ماي 2020

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
باب نات - قال رئيس مؤسسة سيقما كونساي لسبر الآراء، حسن الزرقوني إنه يرجّح امكانية تأجيل الانتخابات إلى السنة القادمة رغم الموانع الدستورية.
وقال الزرقوني في تدوينة فاسبوكية "يوم 6 أكتوبر لن يكون هناك على الأرجح انتخابات بل سيتم تنظيمها في شهر ماي 2020 يوم 10 أو 17 وذلك رغم الموانع الدستورية".

تجدر الاشارة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أكّد أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات وأن الهيئة ستلتزم بالتنقيحات التى أدخلها مجلس النواب على القانون الانتخابي.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 184460

Lazaro  (Tunisia)  |Dimanche 23 Juin 2019 à 12h 38m |           
Excusez moi ce dysfonctionnement . Je veux simplement dire que le jou j de la publication sur le jort des nouvelles lois , tous les candidats éventuels seront avertis à pied d'égalité . Pourr que le déroulement des élections soit dans la logique de l'equitabilité il me semble nécessaire de reporter les election de 10 moi à partir de la date de parution sur le JORT .Merci

Lazaro  (Tunisia)  |Dimanche 23 Juin 2019 à 12h 25m |           
Du moment ou la loi électorale vient d'être de modifier et pour que les elections dans des conditions équitables entre les candidats evebtuels C , en glorifiant le passé tombent au piège car le passé était plus que médiocre pour la plupart des tunisiens .s le mondCertains élus , en glorifiant le passé tombent au piège car le passé était plus que médiocre pour la plupart des tunisiens .e , il s'avère. nécessaire de la reporter au moins 10
mois après la date de parution sur le JORT .



Special can 201
    15:30 Maroc - Namibie
    18:00 Sénégal - Tanzanie
    21:00 Algérie - Kenya
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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