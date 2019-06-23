زرقونيات : لن يتم تنظيم الانتخابات في أكتوبر 2019 والانتخابات ستكون في ماي 2020

Dimanche 23 Juin 2019
باب نات - قال رئيس مؤسسة سيقما كونساي لسبر الآراء، حسن الزرقوني إنه يرجّح امكانية تأجيل الانتخابات إلى السنة القادمة رغم الموانع الدستورية.
وقال الزرقوني في تدوينة فاسبوكية "يوم 6 أكتوبر لن يكون هناك على الأرجح انتخابات بل سيتم تنظيمها في شهر ماي 2020 يوم 10 أو 17 وذلك رغم الموانع الدستورية".
تجدر الاشارة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أكّد أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات وأن الهيئة ستلتزم بالتنقيحات التى أدخلها مجلس النواب على القانون الانتخابي.
وقال الزرقوني في تدوينة فاسبوكية "يوم 6 أكتوبر لن يكون هناك على الأرجح انتخابات بل سيتم تنظيمها في شهر ماي 2020 يوم 10 أو 17 وذلك رغم الموانع الدستورية".
تجدر الاشارة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أكّد أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات وأن الهيئة ستلتزم بالتنقيحات التى أدخلها مجلس النواب على القانون الانتخابي.
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Par:Nouri (Switzerland )
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