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عبد الناصر العويني: الجبهة الشعبية انتهت وأنا ننصحهم يسكّروا الحوينتة وكل واحد يخدم وحدو

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
باب نات - قال الجمعة 21 جوان، عبد الناصر العويني الذي جمّد عضويته في الجبهة الشعبية إن الجبهة انتهت واعتبر أنها ستنهزم في انتخابات 2019 كما انهزمت في 2014.
وقال في حوار على الاذاعة الوطنية، متحدّثا عن بعض قيادات الجبهة دون ذكرها "عباد غير مسؤولة وما عندها حتى تصوّر لتطوير الجبهة وأنا ننصحهم يسكروا الحوينتة وكل واحد يخدم وحدو".

الفيديو: الدقيقة27



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184409

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 22 Juin 2019 à 13h 25m |           
بن علي هرب يا مرتزق...محامي الكذب والنفاق

سيّب عليكم من لغة قطر وتركيا و النهضة وقولوا الحقيقة، لماذا أخفيت هواتف وحواسيب شكري بلعيد





Special can 201
    15:30 RD Congo - Ouganda
    18:00 Nigeria - Burundi
    21:00 Guinée - Madagascar
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
RD congo 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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