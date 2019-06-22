عبد الناصر العويني: الجبهة الشعبية انتهت وأنا ننصحهم يسكّروا الحوينتة وكل واحد يخدم وحدو

Samedi 22 Juin 2019



باب نات

- قال الجمعة 21 جوان، عبد الناصر العويني الذي جمّد عضويته في الجبهة الشعبية إن الجبهة انتهت واعتبر أنها ستنهزم في انتخابات 2019 كما انهزمت في 2014.وقال في حوار على الاذاعة الوطنية، متحدّثا عن بعض قيادات الجبهة دون ذكرها "عباد غير مسؤولة وما عندها حتى تصوّر لتطوير الجبهة وأنا ننصحهم يسكروا الحوينتة وكل واحد يخدم وحدو".