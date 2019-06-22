الصحبي سمارة: نبيل القروي يتعامل مع مافيا عابرة للقارات ونبيل القروي هدد تونس ببرلسكوني

Samedi 22 Juin 2019
باب نات - قال الناشط السياسي الصحبي سمارة في حوار على قناة التاسعة ان علاقته السابقة بمدير قناة نسمة نبيل القروي علاقة سطحية مضيفا " لم تربطني به علاقات مصالح".
واتهم الصحبي سمارة نبيل القروي بربط علاقات مشبوهة على المستوى القاري مضيفا " نبيل القروي يتعامل مع مافيا عابرة للقارات.
واتهم الصحبي بن عمارة نبيل القروي يتهديد تونس من خلال رجل الاعمال الايطالي برلسكوني... مضيفا " هل ان برلسكوني شخصية نظيفة لقد حوكم 5 مرات في ايطاليا.
واضاف الصحبي سمارة " نبيل القروي يبيع تونس من اجل مصالحه الشخصية.
واتهم الصحبي سمارة نبيل القروي بربط علاقات مشبوهة على المستوى القاري مضيفا " نبيل القروي يتعامل مع مافيا عابرة للقارات.
واتهم الصحبي بن عمارة نبيل القروي يتهديد تونس من خلال رجل الاعمال الايطالي برلسكوني... مضيفا " هل ان برلسكوني شخصية نظيفة لقد حوكم 5 مرات في ايطاليا.
واضاف الصحبي سمارة " نبيل القروي يبيع تونس من اجل مصالحه الشخصية.
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Par:RESA67 (France )
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