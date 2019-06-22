الصحبي سمارة: نبيل القروي يتعامل مع مافيا عابرة للقارات ونبيل القروي هدد تونس ببرلسكوني

Samedi 22 Juin 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي الصحبي سمارة في حوار على قناة التاسعة ان علاقته السابقة بمدير قناة نسمة نبيل القروي علاقة سطحية مضيفا " لم تربطني به علاقات مصالح".واتهم الصحبي سمارة نبيل القروي بربط علاقات مشبوهة على المستوى القاري مضيفا " نبيل القروي يتعامل مع مافيا عابرة للقارات.واتهم الصحبي بن عمارة نبيل القروي يتهديد تونس من خلال رجل الاعمال الايطالي برلسكوني... مضيفا " هل ان برلسكوني شخصية نظيفة لقد حوكم 5 مرات في ايطاليا.واضاف الصحبي سمارة " نبيل القروي يبيع تونس من اجل مصالحه الشخصية.