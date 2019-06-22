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الصحبي سمارة: نبيل القروي يتعامل مع مافيا عابرة للقارات ونبيل القروي هدد تونس ببرلسكوني

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
باب نات - قال الناشط السياسي الصحبي سمارة في حوار على قناة التاسعة ان علاقته السابقة بمدير قناة نسمة نبيل القروي علاقة سطحية مضيفا " لم تربطني به علاقات مصالح".
واتهم الصحبي سمارة نبيل القروي بربط علاقات مشبوهة على المستوى القاري مضيفا " نبيل القروي يتعامل مع مافيا عابرة للقارات.
واتهم الصحبي بن عمارة نبيل القروي يتهديد تونس من خلال رجل الاعمال الايطالي برلسكوني... مضيفا " هل ان برلسكوني شخصية نظيفة لقد حوكم 5 مرات في ايطاليا.
واضاف الصحبي سمارة " نبيل القروي يبيع تونس من اجل مصالحه الشخصية.



  
  
     
  
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RD congo 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
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Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
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Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
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Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
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Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
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