بحركة بهلوانية، خميس قسيلة يوجه رسالة للسبسي والشاهد ويغادر أستوديو موزاييك

Vendredi 21 Juin 2019



باب نات

- غادر القيادي في حزب البديل التونسي خميس قسيلة الجمعة 21 جوان برنامج ميدي شو الذي يبث على اذاعة موزاييك قائلا أن حزبه قرّر عدم الترشّح للانتخابات التشريعية.وتوجّه قسيلة بالحديث إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قائلا ''أنت تملك الإمكانية للتدخل للحفاظ على الدولة التونسية ومساعدة قوى التقدم والديمقراطية لرفع اللبس داخلها".وتوجه كذلك ليوسف الشاهد قائلا "أنت على رأس الحكومة ولك من الصلاحيات أن تأخذ قرارات تزلزل المشهد السياسي.. قرارات شجاعة تضمن مناخات نظيفة ومطمئنة لجميع الفاعلين السياسيين لتنظيم إنتخابات يشهد لها من الجميع وتنتهي بنتائج يقبلها الجميع ''.وغادر قسيلة أستوديو موزاييك مباشرة بعد توجيه الرسالتين، قائلا ''تونس لم تعد في حاجة إلى الكلام''.